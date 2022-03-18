Сбербанк призвал воздержаться от обновления ПО

Пресс-служба Сбербанка в пятницу, 18 марта, выступила с рекомендациями пользователям временно отказаться от обновления программного обеспечения (ПО) из-за роста рисков заражения устройств.
В сообщении Сбербанка говорится: «В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения».
Кроме того, в банке сообщили, что использование подобного ПО может привести к заражению вредоносным программами личных и корпоративных компьютеров.
«Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода», – сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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