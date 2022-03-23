ФНБ за месяц сократился более чем на 600 миллиардов рублей

Министерство финансов РФ в среду, 23 марта, сообщило, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2022 года составил 12 трлн. 935,1 млрд. рублей ($154,82 млрд.), или 9,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На 1 февраля объем ФНБ составлял 13 трлн. 610,27 млрд. рублей ($174,9 млрд)., или 10,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

Таким образом, за февраль Фонд сократился на 675,17 млрд. рублей, – сообщает Интерфакс.

Сообщается также, что объем ликвидных активов ФНБ в феврале вырос до эквивалента 9,738 трлн. рублей, или $116,556 млрд. (7,3% ВВП) с 8,769 трлн. рублей, или $112,698 млрд. (6,6% ВВП), месяцем ранее.

Следует напомнить, что 1 марта текущего года США выпустили директиву, запрещающую американцам любые транзакции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния. Аналогичные решения анонсировали Великобритания, Япония, Канада, и Швейцария.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»