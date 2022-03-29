Экономисты: «Доллар и евро перестали быть надежными резервными валютами»

Перевод газовых контрактов России в рубли будет иметь долгосрочные последствия не только для российской экономики, но и для всей мировой финансовой системы. Доллар и евро теряют надежность как резервные валюты, однако альтернативы им пока не существует, отмечают эксперты.

В условиях санкций российской экономике больше не нужен приток евро и долларов. Из-за ограничений на импорт к концу года Россия получит огромное положительное торговое сальдо, но его следует воспринимать как чемодан без ручки, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

«После кризиса 2014 года Центробанк РФ активно избавлялся от долгов в долларах и евро в своих резервах. Зачем это делалось? Потому что все были уверены, что европейцы никогда не пойдут на заморозку наших резервов. Но это произошло, и сейчас последовали ответные действия. Для России переход на расчет в рубли за газ тоже будет проблемой. Потому что за этим следует перестройка всех финансовых механизмов внешнеэкономической деятельности. Возникает проблема волатильности курса рубля в привязке к ценам на нефть. Хотя цены на нефть – тоже довольно неочевидная вещь, так как зависят от массы факторов. Если все останется так, как есть сейчас, то непонятно, как в условиях санкций мы сможем формировать резервы. Можно переводить в валюту дружественных стран, но ведь их валюты не являются резервными. Если, к примеру, хранить активы в юанях, то придется платить Китаю премию. Тут возникает мысль о создании единой расчетной единицы для тех стран, которые формируют сейчас второй финансовый контур мировой экономики. Потому что сейчас многие государства, которые имеют большие резервы в долларах и евро, поняли: любой экономический или политический конфликт – и их резервы будут обесценены. Для России, Китая, Индии и стран ближнего Востока создание единой расчетной единицы могло бы стать решением этого вопроса», – отметил экономист.

Ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев добавил, что страны понемногу снижают долю расчетов в долларах после кризиса 2008 года, который разразился в США. Однако переход на другие валюты должен быть эффективным. К примеру, России для торговли с Турцией необходима резервная валюта, так как турецкая лира имеет сильную волатильность и быстро обесценивается. Устойчивость же валюты обеспечивает надежные накопления. Сейчас наиболее эффективными расчеты в рублях могут быть между государствами, которые входят в Евразийский экономический союз.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач сообщил, что в ближайшем будущем для стран ЕАЭС может появиться единая валюта, однако этот шаг требует серьезной подготовки. «Нам еще нужно максимально получить положительные эффекты от увеличения доли расчетов в национальных валютах, насколько позволят наши экономики, внешнеторговый и внутриторговый баланс. Есть над чем работать в ближайшие два года, в том числе и в финансовом секторе. Необходимо создавать объем ликвидности и нормальные отношения продажи валют. К примеру, чтобы на валютном рынке свободно котировались пары рубль – тенге, если брать расчеты с Казахстаном», – заметил замминистра.

Москва, Валентина Ярославцева

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