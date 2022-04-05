Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Аналитики Forbes представили новый рейтинг самых богатых людей планеты. Впервые в списке лидирует основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Эксперты оценили состояние бизнесмена в 219 млрд долларов. Таким образом, Маск за год прирастил свои капиталы на 68 млрд и подвинул с первого места генерального директора Amazon Джеффа Безоса с его 171 млрд. Третью строчку занимает владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, состояние которых аналитики оценивает в 158 млрд долларов.

Это уже 36-й по счету глобальный рейтинг долларовых миллиардеров, опубликованный американским Forbes. В список вошли 2668 миллиардеров – на 87 человек больше, чем в прошлом году. Количество участников из России – 83 человека.

В рейтинге приводится оценка состояния богачей на 11 марта. Совокупно эта цифра составляет 12,7 трлн долларов, что на 400 млрд меньше, чем в 2021 году.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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