Сбербанк заявил о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки

Пресс-служба Сбербанка во вторник, 5 апреля сообщила, что ставка по льготной ипотеке для клиентов организации будет установлена по ставке 11,7%.

В сообщении Сбера говорится: «Сбербанк установит ставку по программам льготной ипотеки ниже ориентира, указанного в постановлении правительства РФ: новая ставка в банке по программе «Господдержка 2020» составит от 11,7%».

С общается также, что банк не разделяет заявки клиентов, подающих их до и после вступления в силу постановления правительства РФ

«В жизни клиентов ничего не поменяется – их заявки будут автоматически актуализированы под новые условия. Новую заявку на льготную ипотеку клиенту подавать не нужно», – заявили в пресс-службе Сбербанка.

Напомним, что на прошлой неделе глава россйскиого кабмина Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об изменении с 1 апреля параметров льготной ипотеки – она будет выдаваться по ставке до 12%.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»