Банки снижают ставки: ипотека станет доступнее, а вклады – менее доходными

После решения Центробанка понизить ключевую ставку с 20 до 17% банки начали пересматривать программы кредитования, а также условия вкладов. Крупнейшие игроки рынка – Сбербанк и ВТБ – уже заявили, что ставки на жилищное кредитование (которые были неподъемными для большинства заемщиков) опустятся ниже 20%.

Ставки по ипотеке стали ниже

«С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта – до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек, – сообщает сегодня пресс-служба организации. – Клиентам, которые подали ранее заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку».

В ВТБ конечное значение ставки пока не назвали, но обещают, что также понизят процент. «Решение о новом уровне ставок по жилищным кредитам будет принято в ближайшее время, ставки будут ниже 20%», – говорится в сообщении банка. Отметим, что с 4 марта минимальная ставка у ВТБ была 22,4%.

«Ставки выше 20% были по сути заградительными для ипотечного рынка, и кредитование на вторичном рынке оказалось фактически заморожено. Клиенты переключили внимание на первичный рынок, чему во многом способствовала и модернизация льготной ипотеки», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, который также надеется, что в случае дельнейшего снижения ключевой ставки кредиты для населения станут еще доступнее.

Другие крупные банки, выдающие ипотеку, об изменениях ставок пока не сообщали. Например, в «Промсвязьбанке» по-прежнему жилищный кредит одобряют под 21,4%, в «Газпромбанке» – под 23,6% (вторичное жилье). Но почти все банки уже работают по обновленной госпрограмме: по ней можно взять ипотеку на новостройку со ставкой от 11,5%. Продолжает действовать и семейная ипотека – от 5,7%.

Доходность по вкладам падает

Пересматривают банки и условия вкладов. Сбербанк снизил доходность с 19 до 16%. «Тинькофф» уведомил своих клиентов о том, что с 11 апреля ставки по вкладам в долларах США вне зависимости от срока снижены до 0,1% годовых, в евро – до 0,01% годовых. По рублевым накопительным счетам ставки снижены с 20% до 17% (с подключенным сервисом Pro/Premium/Private) и с 18% до 12% (в остальных случаях).

Прежними остаются ставки в «Промсвязьбанке», «Совкомбанке» и других организациях. Правда, такая высокая доходность возможна лишь на короткий срок – в среднем три месяца. Если размещать деньги на 6-12 месяцев, процент по вкладу сокращается до 12-17%. В «Альфа-банке» сообщили, что сейчас занимаются пересмотром программ: «Кредиты станут доступнее, ставки по рублевым вкладам тоже изменятся», – сообщили в банке.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

© 2022, РИА «Новый День»