Саудовский принц отклонил предложение Илона Маска о приобретении 100% акций Twitter

Один из крупнейших акционеров Twitter саудовский принц Аль-Валид бен Талал отклонил предложение американского миллиардера Илона Маска о приобретении 100% акций соцсети, – сообщает

В своем микроблоге бен Талал написал: «Не верю, что предложение Илона Маска соответствует текущей рыночной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста. Будучи одним из крупнейших и долгосрочных акционеров Twitter я отклоняю это предложение».

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что Маск подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на покупку 100% акций Twitter по цене $54,2 за акцию с премией в 54% .

Вашингтон, Иван Бабурин

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