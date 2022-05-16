Центробанк повысил лимит на перевод средств за рубеж

Лимит на перевод средств физлицами за рубеж повышен с $10 тыс. до $50 тыс. в месяц, – сообщается на сайте ЦБ России.

В сообщении на сайте регулятора говорится: «В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте».

Напомним, что до сегодняшнего дня сумма переводов была ограничена $10 тыс.



Москва, Иван Бабурин

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