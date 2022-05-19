«Держать в банке, стеклянной»: что делать, когда доллар упал ниже 62 рублей

Рубль продолжает укрепляться, сегодня на Мосбирже курс упал ниже 62 рублей. По мнению финансового аналитика Константина Селянина, самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации, – постараться получить валюту бумажными деньгами и убрать в буквально в банку. Пока это лучшее место хранения денег. А курс вскоре, вероятно, изменит вектор – сильный рубль сейчас никому не нужен.

Как отметил Селянин, причин укрепления рубля несколько. Сейчас на рынке доминируют продавцы валюты, раньше там были иностранные инвесторы и продавцы, но их почти не осталось. Действует ограничение в 10 тысяч долларов на вывод валюты. И третья, одна из главных, – экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки.

«Мы имеем дело с новой реальностью. Я по первому образованию математик, есть всем нам привычная Евклидова математика, где один ноль и где параллельные прямые не пересекаются. А есть математика Римана, где нолей больше одного, есть математика Чебышева, где параллельные прямые пересекаются, и там другие исходные данные. Сложно представить, что в условиях санкций рубль крепчает. Когда введены такие ограничения и курс остается рыночным, происходят вещи, которые в обычной математике, обычной реальности происходить не могут, но они происходят. Не удивлюсь, если рубль будет укрепляться и дальше», – охарактеризовал происходящее экономист.

Впрочем, он считает, что укрепление это временное, уже скоро рубль может пойти вниз, потому что ни экспортерам, ни государству такой крепкий рубль не нужен. С началом событий 24 февраля расходы государства выросли, Минфин насчитал, что ежедневно порядка 20 млрд уходит на спецоперацию, а из-за крепкого рубля доходы сокращаются. Поэтому, считает Селянин, ЦБ будет ослаблять ограничения: повышать порог покупки наличных долларов, снижать процент валютной выручки, которую должны продавать экспортеры. В таких условиях эксперт советует по возможности купить валюту, но с оговоркой: «Я бы старался не просто купить, а купить и получить наличные доллары. Наличные доллары, лежащие в банке – в обычной стеклянной банке, – это лучше, чем любой другой вариант сейчас», – посоветовал Константин Селянин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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