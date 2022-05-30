Банки начали снижать ставки по кредитам и вкладам

После того как Центробанк резко снизил ключевую ставку с 14% до 11%, коммерческие банки начали пересматривать ставки на кредиты.

Сбербанк с 28 мая снизил ставки по потребительским кредитам на 2 п.п. – до 15,9%. С 30 мая снижается ставка по ипотеке – получить деньги на жилье можно по ставке от 10,9%. В «Открытии» анонсировали ставку по кредитам наличными до 7,5% – при условии оформления страховки. В банке отмечают, что объем кредитования растет, так, количество заявок на кредиты наличными в банке в апреле выросло на 40% по сравнению с мартом, объемы выдачи за тот же период удвоились. Там ждут дальнейшего роста спроса. «Уверен, что новые условия будут особенно интересны нашим клиентам с учетом отпускного и дачного сезона», – отметил Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие». В ВТБ снизили потребительский кредит на 3 п.п. от 6,9% (при наличии страховки), ипотеку можно получить от 10,9%.

«Альфа-банк» сразу после решения ЦБ анонсировал снижение ставок по кредитам, предупредив клиентов, что и по вкладам проценты пойдут вниз. «Если вы планировали брать кредит, лучше немного подождать – скоро расскажем про новые ставки. Вклады, наоборот, выгоднее открывать прямо сейчас, чтобы зафиксировать высокую доходность», – сообщил банк через свой телеграм-канал. Также о снижении ставок по вкладам предупредил «Абсолют банк»: доходность по новым предложениям снизят с 31 мая.

«Райффайзенбанк» уведомил об изменениях по накопительным счетам с 1 июня – начислять будут 6,5 % по счету «Выгода», минус 1,5 п.п. от текущего уровня. ВТБ со 2 июня снизит процент накопительным счетам «Сейф» и «Копилка».

Добавим, следующее решение по ключевой ставке будет принято 10 июня. Аналитики не исключают, что продолжится ее снижение, и тогда ставки и по вкладам, и по кредитам, вероятно, еще упадут.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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