Осторожно, пирамида: Центробанк в Рунете проведет уроки по финансовой грамотности

«Одноклассники» и проект «Финансовая культура» Банка России запускают серию публикаций о том, как не попасться на уловки мошенников. Завтра, 2 июня, в официальной группе проекта пройдет прямой эфир «Осторожно: пирамида. Стоит ли доверять обещаниям большого заработка в Сети?».

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях даст профессиональные советы, как вовремя распознать пирамиду, можно ли верить обещаниям легкого заработка на рынке «Форекс», а также почему опасно брать кредит в нелегальных организациях. Трансляция начнется в 14:00 по московскому времени.

А на протяжении всей недели будут выходить образовательные публикации

от экспертов и интерактивный квиз «Смогут ли вас обмануть мошенники?». Квиз поможет проверить бдительность и благодаря содержащимся пояснениям вооружиться новыми знаниями о борьбе с мошенниками.

Москва, Марина Иванова

© 2022, РИА «Новый День»