Европейские банки снова начали торговать российскими облигациями

Торговлю российскими облигациями возобновили европейские банки после того, как в прошлом месяце американский минфин разрешил инвесторам начать закрытие позиций, – сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на собственные источники, пишет: «Согласно специалистам, знакомым с ситуацией, UBS, Barclays и Deutsche Bank вновь разрешили клиентам продавать российские долговые обязательства в соответствии с аналогичными шагами JPMorgan, Bank of America, Jefferies и Citigroup. При этом, Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков».

Следует напомнить, что в понедельник, 15 августа агентство Bloomberg сообщило, что крупнейшие американские банки, включая JP Morgan и Bank of America, возвращаются к торговле российскими облигациями.

Лондон, Иван Бабурин

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