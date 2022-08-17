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Суббота, 20 августа 2022, 10:50 мск

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Европейские банки снова начали торговать российскими облигациями

Торговлю российскими облигациями возобновили европейские банки после того, как в прошлом месяце американский минфин разрешил инвесторам начать закрытие позиций, – сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на собственные источники, пишет: «Согласно специалистам, знакомым с ситуацией, UBS, Barclays и Deutsche Bank вновь разрешили клиентам продавать российские долговые обязательства в соответствии с аналогичными шагами JPMorgan, Bank of America, Jefferies и Citigroup. При этом, Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков».

Следует напомнить, что в понедельник, 15 августа агентство Bloomberg сообщило, что крупнейшие американские банки, включая JP Morgan и Bank of America, возвращаются к торговле российскими облигациями.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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