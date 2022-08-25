Международные резервы России за неделю сократились более чем на $6 миллиардов

Банк России в четверг, 25 августа, сообщил, что международные резервы РФ на 19 августа 2022 года составили $574 млрд., сократившись за неделю на 1,1% (или на $6,6 млрд.). По данным на 12 августа 2022 года, объем международных резервов составлял $580,6 млрд.
В сообщении Банка России говорится: «Объем международных резервов по состоянию на 19 августа составил 574 млрд. долларов США, сократившись за неделю на 6,6 млрд долларов США, или на 1,1%, под воздействием отрицательной переоценки».
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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