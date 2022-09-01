ЦБ России: Валютные счета россиян «превратились» в рублевые

Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Тулин заявил, что после начала кризиса валютные счета граждан стали «де-факто рублевыми с привязкой к валютному курсу», – сообщает РБК.



В интервью РБК Тулин, в частности, сказал: «Исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу. Именно это приводит к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики».

«Банки раньше клиентов почувствовали, что традиционные мировые валюты стали для России «реально опасными токсичными активами», сейчас они просто не могут полноценно исполнить валютные обязательства. Это происходит по двум причинам: Первая – это нехватка наличной валюты, нас отрезали от каналов межбанковских, оптовых поставок банкнот. Есть некоторый приток валютной наличности в банки, но он небольшой – ручеек по сравнению с полноводными реками в недавнем прошлом. Вторая причина – переводы за границу и использование банковских карт для оплаты расходов за границей. Это тоже проблема. То есть обязательства в иностранной валюте перед гражданами есть, а исполнить их в той форме, которая была предусмотрена договорами счета или вклада, банки по не зависящим от них причинам не могут», – заявил первый зампред Центрального банка России.



Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»