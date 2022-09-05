Банк России выступил против использования криптовалюты внутри страны

Банк России в понедельник, 5 сентября, заявил, что выступает против легализации криптовалюты как платежного средства внутри России, а также против против легализации криптобирж и криптообменников, – сообщили в пресс-службе Банка России.

В официальном представительстве регулятора сообщили: «Банк России в настоящий момент прорабатывает этот вопрос с Минфином и Минэком. При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России».

Отметим, что ранее сегодня замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Банк России и минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте.

В интервью телеканалу Россия 24 Моисеев сказал: «Использование криптовалют в трансграничных расчетах... мы, конечно, должны сейчас в первую очередь легализовать как-то. С одной стороны, дать возможность людям это делать, с другой – поставить под контроль, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее».

Москва, Иван Бабурин

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