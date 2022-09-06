Польша прекращает обмен украинских гривен на злотые

Национальный банк Польши во вторник, 6 сентября, заявил, что в пятницу, 9 сентября, завершается программа по обмену украинских гривен на польские злотые, – сообщают СМИ.

В объявлении, размещенном на сайте банка, говорится: «Обмен украинских гривен на польские злотые, который доступен для находящихся на территории Польши граждан Украины, подходит к концу. Последней неделей реализации скупки отделениями PKO Bank Polski будет неделя с 5 по 9 сентября 2022 года».

Следует напомнить, что 18 марта Киев и Варшава заключили соглашение, по которому украинцам на территории Польши можно было обменивать свои гривны на польские злотые. Программа была запущена польским Нацбанком в сотрудничестве с Нацбанком Украины в связи с наплывом в Польшу украинских беженцев. В рамках действия этой программы в 100 отделениях банка было совершено более 97 тыс. операций по обмену валюты на общую сумму 690 млн. гривен ($18,7 млн.).

Варшава, Иван Бабурин

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