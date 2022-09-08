С завтрашнего дня в России с валютных счетов будут выдавать наличные в рублях

Центральный банк России в четверг, 8 сентября, уточнил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов, согласно которым выдача наличных средств, зачисленных на валютный счет или вклад в банке с 00:00 мск. 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка.
В сообщении регулятора также говорится, что валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября 2022 года, выдается в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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