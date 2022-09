СМИ: Крупнейшие банки США будут менять свою позицию в соответствии с политикой Белого дома

Главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан на слушаниях комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса в четверг, 22 сентября, заявил, что банки будут менять свою позицию относительно Китая согласно пожеланиям правительства США, – сообщает издание The Financial Times.

Отвечая на вопрос одного из конгрессменов о том, готовы ли банки вывести инвестиции из КНР в случае нападения на Тайвань, глава Bank of America сказал: «Если правительство США изменит свою позицию, мы ее немедленно поменяем, как мы это сделали в России».

Как пишет The Financial Times, руководители американских банков JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup во время выступления перед членами Конргесса США взяли обязательство вывести средства из Китая в случае нападения Пекина на Тайвань, если такое решение примут в руководстве США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»