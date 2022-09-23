Курс британского фунта побил антирекорд 37-летней давности

Курс фунта стерлингов вечером в пятницу, 23 сентября, впервые с марта 1985 года падает к доллару на 2,7% и торгуется ниже 1,1 доллара.

Согласно данным торгов, по состоянию на 17.41 мск. курс фунта стерлингов к доллару опускался на 2,67% – до 1,0962 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1257 доллара.

Курс евро к доллару снижался до 0,9713 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9836 доллара, курс доллара к иене рос до 143,1 иены со 142,35 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран – торговых партнеров США) поднимался на 0,95%, до 112,4 пункта.

РИА Новости со ссылкой на слова главы глобальных валютных исследований Deutsche Bank Джорджа Саравелоса, которого цитирует портал Market Watch, сообщает, что единственное, что может остановить падение курса фунта, это очень агрессивная политика Банка Англии.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»