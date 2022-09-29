В России продлен запрет на вывод денег за рубеж

Банк России в четверг, 29 сентября, сообщил, что ограничения для физических и юридических лиц на вывод денег за рубеж, которые действовали с 1 октября 2022 года, продлены по 31 марта 2023 года.

Из сообщения регулятора следует, что до указного срока «для физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж».

При этом, ЦБ сообщил, что «граждане России из дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов – не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Кроме того, физические лица – нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран».

Ранее сегодня регулятор продлил еще на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.

«Решение принято для поддержания финансовой стабильности», – сообщили в Центробанке РФ.

Москва, Иван Бабурин

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