В России могут разрешить международные расчеты в криптовалюте без ограничений

Директор департамента финансовой политики минфина РФ Иван Чебесков в понедельник, 3 октября, заявил, что его ведомство планирует разрешить международные расчеты в криптовалюте для всех отраслей без ограничений, – сообщает телеканал RTVI.

В интервью телеканалу Чебесков сказал: «Мы собираемся разрешить международные расчеты в криптовалютах для любых отраслей без ограничений. Главные отличия позиций минфина РФ и Банка России в том, что министерство выступает за создание в России полноценной инфраструктуры для оборота цифровых валют».

«Мы считаем, что нам нужна локальная криптоинфраструктура. В первую очередь, для защиты интересов граждан. Потому что сейчас тех, кто торгует на криптобиржах своими цифровыми валютами, ограничивают. Во вторую очередь – чтобы контролировать, когда цифровая валюта используется легально, а когда – нет», – заявил директор департамента финансовой политики российского минфина.

Москва, Иван Бабурин

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