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Пятница, 7 октября 2022, 20:51 мск

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Европейский ЦБ призвал банки ограничить выплату дивидендов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступил с призывом к банковским структурам подойти сдержанно к выплате дивидендов и бонусов в 2022 году в связи с возможным ухудшением экономической ситуации в Европе, – сообщает в пятницу, 7 октября, агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, ЕЦБ проинформировал некоторые банки, что «ожидает от них ограничений в отношении бонусных выплат и дивидендов, так как существуют опасения, связанные с энергетическим кризисом, который может привести к волне дефолтов».

Источники Bloomberg также сообщили, что данные требования ЕЦБ возникли из-за того, что регулятор рассматривает как вероятный сценарий более резкое, чем ожидалось ранее, замедление роста экономики в Европе в 2023 году.

Франкфурт-на-Майне, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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