Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье

Сбербанк в пятницу, 7 октября, объявил, что с субботы, 8 октября повышаются ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка по таким кредитам выросла с 9,9% до 10,4% годовых, – сообщается на сайте банка.

В пресс-службе кредитной организации сообщили: «Сбер» приложил максимальные усилия для сохранения текущих ставок, однако рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода, поэтому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5 процентного пункта».

«На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков», – заявили в Сбере и добавили, что ставки по госпрограммам остаются неизменными.

«Ставки по ранее одобренным ипотечным кредитам сохраняются на период действия одобрения», – отметили в банке.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»