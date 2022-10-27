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Пятница, 28 октября 2022, 01:20 мск

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Два российских банка планируют устанавливать за границей терминалы специально для карт «Мир»

Свои POS-терминалы только для приема карт «Мир» планируют установить в дружественных странах два крупных российских банка, – сообщается в четверг, 27 октября, на сайте РБК.

РБК со ссылкой сразу на два источника на банковском рынке, не раскрывая названий кредитных организаций, сообщает, что устанавливать терминалы для карт «Мир» банки планируют начать с Турции и ОАЭ.

Один из источников рассказал РБК: «Мы видим спрос в странах, куда сохранился и вырос поток наших туристов. Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных ТСП (торгово-сервисных предприятий)». Другой собеседник портала пояснил, что в первую очередь его банк будет ставить платежные терминалы в туристических местах: отелях, крупных магазинах и т.п.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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