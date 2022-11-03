Путин подписал указ о выплате 195 тысяч рублей контрактникам, участвующим в СВО

Президент России Владимир Путин в четверг, 3 ноября, подписал указ о единовременной денежной выплате военнослужащим, которые заключили контракт в период проведения специальной военной операции.

В тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации), иным гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей».

«Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», – говорится в документе.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»