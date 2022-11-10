Национальный банк Украины готовит банковскую систему страны к масштабному блэкауту

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 10 ноября, распространил внутреннее письмо, в котором обозначены рекомендации для поддержания деятельности в условиях, когда в срок от нескольких суток до месяца не гарантируется стабильное обеспечение городов и регионов Украины электрической энергией», – сообщает украинское издание Страна. ua.

Как сообщает издание со ссылкой на письмо, в которое оказалось в распоряжении редакции меры по «спасению» банковской системы Украины распространяется только на 14системно важных банков.

В письме главного регулятора в адрес банков Украины говорится, в том числе, что «финучреждения обязаны закупить и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и ресурсы/топливо для работы центров обработки данных и служб клиентской поддержки (контакт-центров) не менее чем на 7 дней с постоянным пополнением запасов».

«Банки обязаны обеспечить услуги связи для своих подразделений не менее, чем на 7 дней. Нужно поддерживать в горячем резерве выделенные каналы связи на локации Нацбанка в Киеве и Львове, куда, как известно, выведена резервная инфраструктура НБУ. В том числе система электронных платежей (СЭП), чем которую проходят почти все платежи в нашей стране», – говорится также в рекомендациях НБУ.

Кроме того, пишет Страна. ua, Нацбанк Украины требует, чтобы «дежурные отделения банков должны быть подкреплены наличными», чтобы увеличить остатки в кассах, подо что будут завозить дополнительные сейфы. Еще из других отделений в такие точки подвезут дополнительную технику, в том числе банкоматы и платежные терминалы – для обслуживания большего числа клиентов. При этом отделения должны обслуживать не только население, но и бизнес – принимать у него наличные и проводить денежные перечисления.

Украинский Национальный банк также рекомендует «автоматически продлить сроки действия платежных карт, срок которых истекает в ноябре и декабре минимум на 3 месяца» и рассмотреть возможность отмены комиссий за снятие наличных с карточек в дежурных отделениях, составляющих сейчас в среднем 0,5-1% суммы. А также ввести ограничения на выдачу наличных в размере, например, 10 тыс. грн в день на одного человека».

От себя НБУ обещает минимально обеспечить банки системами Starlink, помочь договориться в вопросе временной отмены комиссий за выдачу наличных по картам, выпущенным другими банками, а также – «поддержать информационную кампанию для населения».

Киев, Иван Бабурин

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