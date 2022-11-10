Маск допустил банкротство Twitter

Американский бизнесмен, миллиардер, основатель SpaceX, владелец Tesla, а с недавнего времени и глава популярной соцсети микроблогов Илон Маск в четверг, 10 ноября, заявил, что банкротство Twitter не исключено, – сообщает The Information.



Издание пишет, что владелец Twitter сообщил сотрудникам соцсети, что «в 2023 году компания может столкнуться с оттоком средств в несколько миллиардов долларов.Банкротство не исключено, если компания не сможет заработать больше денег на расходы».

«Нельзя получить миллиард пользователей и терпеть большие убытки. Если у компании будет конкурентный продукт, люди будут его покупать, как SpaceX и Tesla. Twitter пойдет на пользу запуск работы с видео и введение платы пользователям за создание контента», – заявил сотрудникам бизнесмен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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