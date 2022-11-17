Международные резервы России за неделю увеличились на десять с половиной миллиардов долларов

Центральный банк России в четверг, 17 ноября, сообщил, что международные резервы страна на 11 ноября 2022 года составили $552,1 млрд., увеличившись за неделю на 1,9% (или на $10,5 млрд) под воздействием положительной переоценки. По состоянию на 4 ноября 2022 года, международные резервы находились на уровне $541,6 млрд.

Отметим, что международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. После начала РФ спецоперации на Украине . Западные страны ввели санкции против Банка России. Помимо «заморозки» (блокирования) золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.

«В результате западных санкций замороженными оказались около $300 млрд. золотовалютных резервов России», – сообщала ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Москва, Иван Бабурин

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