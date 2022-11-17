Утверждена комиссия для физлиц за трансграничный перевод по сервису быстрых платежей

Совет директоров Банка России 16 ноября 2022 года принял решение утвердить и ввести в действие с 19 декабря 2022 года тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), уплачиваемые участниками СБП при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц.

ЦБ РФ сообщает, что с 19 декабря банки должны будут платить за такую операцию 6 рублей вне зависимости от суммы перевода.

«Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России, уплачиваемые участниками СБП при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, действующие с 19 декабря 2022 года: тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика – 6,00 (рублей – ред.)», – говорится в документе, опубликованном на сайте Банка России.

Также в ЦБ сообщили, что «максимальное значение размера платы, взимаемой кредитной организацией со своих клиентов – физических лиц, являющихся получателями денежных средств при осуществлении физическими лицами в пользу физических лиц трансграничного перевода денежных средств в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), в размере 0,00 рублей».

Москва, Иван Бабурин

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