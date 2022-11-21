Банк России установил лимиты на выдачу потребкредитов

Банк России в понедельник, 21 ноября, заявил об установлении макропруденциальных лимитов для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных потребкредитов в первом квартале 2023 года

В сообщении, опубликованном на сайте регулятора говорится: «Банк России установил на первый квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Макропруденциальные лимиты будут действовать в отношении потребительских кредитов (займов), которые с 1 января по 31 марта 2023 года будут предоставлены и приобретены, а также в отношении потребительских кредитов (займов) с лимитом кредитования, лимит по которым будет установлен (увеличен) в указанный период».

«Доля кредитов, предоставленных заемщикам с долговой нагрузкой более 80%, будет ограничена 25% от совокупного объема предоставленных потребительских кредитов. Доля необеспеченных потребительских кредитов со сроком более 5 лет ограничена 10%. Для МФО регулятор вводит лимит по показателю долговой нагрузки 35% от объема предоставленных потребительских займов в течение квартала», – заявили в Центробанке.

В Банке России также отметили, что мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов… Решение о значении макропруденциальных лимитов на второй квартал 2023 года будет принято Банком России в феврале 2023 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования».

Москва, Иван Бабурин

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