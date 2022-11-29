Центробанк не планирует выкупать заблокированные российские активы

Банк России во вторник, 29 ноября, заявил, что не рассматривает выкуп заблокированных активов и что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам.

В основных направлениях развития финансового рынка до 2025 года, подготовленных ЦБ, говорится: «В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам. При этом Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов».

Москва, Иван Бабурин

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