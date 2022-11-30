Банк России рекомендовал не выселять должников

Банк России в среду, 30 ноября, выпустил рекомендации кредитным организациям, согласно которым, до конца 2023 года они должны продолжить реструктуризации кредитов, не начислять штрафы за просрочку и приостановить процедуры принудительного выселения должников.

В обнародованном регулятором документе, в том числе, говорится: «Рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание). Указанные реструктуризации также не будут учитываться в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика».

Москва, Иван Бабурин

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