«Газпром» станет крупнейшим налогоплательщиком в 2022 году

Начальник департамента ПАО «Газпром» Карен Оганян на Петербургском налоговом форуме в четверг, 8 декабря, заявил, что по итогам 2022 года концерн выплатит налоги на сумму свыше 5 трлн. рублей, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Оганян сказал: «В целом группа «Газпром» по итогам 2022 года заплатит в бюджеты всех уровней свыше 5 трлн рублей налогов. Соответственно, по итогам 2022 года «Газпром» станет крупнейшим налогоплательщиком страны. Также, компания обеспечит одну пятую поступлений налогов в бюджет Санкт-Петербурга».

Москва, Иван Бабурин

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