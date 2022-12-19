Центробанк планирует сокращать список валютных ограничений на внутреннем рынке

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин во время выступления в Госдуме на парламентских слушаний с докладом «О проекте Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов» в понедельник, 19 декабря, заявил, что регулятор в течение следующих нескольких лет планирует постепенно сокращать список валютных ограничений на внутреннем рынке», – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Чистюхин сказал: «Наша среднесрочная задача – постепенно возвращаться если не к полному снятию, то к уменьшению этих ограничений, что уже частично происходит. Снятие всех возможных ограничений является принципиально важным в тех областях и направлениях, в которых они являются избыточными. При этом в России необходимо сохранить основные функции валютного регулирования».

Москва, Иван Бабурин

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