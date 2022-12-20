Минфин Люксембурга временно разблокировал «замороженные» активы россиян

Министерство финансов Люксембурга во вторник, 20 декабря, выдало разрешение на временную разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против Национального расчетного депозитария (НРД), который входит в группу Московской биржи, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы люксембургского минфина, в частности, говорится, что «разрешение касается операций для завершения сделок, заключенных до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД».

«Эти операции должны быть совершены до 7 января 2023 года», – сообщили в регуляторе.

В свою очередь, пресс-служба НРД сообщает, что «Национальный расчетный депозитарий получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора. Комментарии и трактовки текста будут даны позже после консультации с юридическим консультантом группы».

Люксембург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»