Всемирный банк во вторник, 20 декабря, принял решение выделить киевскому режиму $610 млн. «на удовлетворение неотложных потребностей», – сообщает ТАСС.

В сообщении, опубликованном на сайте Всемирного банка (ВБ), говорится: «Группа Всемирного банка сегодня объявила о новом пакете финансирования, который включает проекты по активизации усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях продолжающейся войны… Пакет предполагает предоставление кредита в размере $500 млн. от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), он будет выдан под гарантии Великобритании. Эти средства помогут правительству Украины покрыть расходы, связанные с выплатой детских и семейных пособий, зарплат госслужащим и коммунальными платежами».

«Всемирный банк также поддержит Украину новым проектом по восстановлению и улучшению доступа к медицинскому обслуживанию… Проект «Улучшение здоровья и спасение жизни» укрепит сферу оказания первичной медицинской помощи, удовлетворит возросший спрос на услуги в сфере психического здоровья и реабилитации из-за войны, восстановит и укрепит систему оказания услуг в больницах, поддержит развитие потенциала основных учреждений здравоохранения», – говорится в пресс-релизе ВБ.

Во Всемирном банке также сообщили, что «первоначально финансирование программы будет осуществляться за счет кредита МБРР в размере €100 млн (более $105 млн), а также гранта в размере $10 млн от Глобального фонда финансирования (Global Financing Facility for Women, Children, and Adolescents, GFF). В дальнейшем финансирование проекта достигнет $500 млн».

«Всемирный банк (с февраля 2022 года, – прим. ред.) мобилизовал $18 млрд в виде чрезвычайного финансирования для поддержки украинцев, $15 млрд из этой суммы уже выделены», – сообщил президент организации Дэвид Мэлпас.

Вашингтон, Иван Бабурин

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