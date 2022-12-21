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Среда, 21 декабря 2022, 21:49 мск

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Генсек НАТО может стать главой МВФ

Йенс Столтенберг, фото: flipboard.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может стать следующим главой Международного валютного фонда (МВФ), – передает в среду, 21 декабря, норвежский телеканал ТВ2.

Телеканал со ссылкой на источник в альянсе сообщает, что назначение Столтенберга на новую должность может состояться после истечения срока его полномочий на посту главы блока НАТО, предположительно, до 1 октября 2023 года.

«США активно поддерживают кандидатуру норвежца, он является их фаворитом. Белый дом хотел бы видеть Столтенберга главой Международного валютного фонда» – сказал собеседник ТV2.

Следует напомнить, что ранее Йенсу Столтенбергу прочили пост председателя Центрального банка Норвегии.

Осло, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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