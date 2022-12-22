Стала известна сумма бюджетной поддержки Украины, переданной странами «Большой семерки» в текущем году

Министерство финансов ФРГ в четверг, 22 декабря, заявило, что страны G-7 в 2022 году собрали бюджетную помощь Украине в размере 32,7 миллиарда долларов, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте немецкого минфина, в частности, говорится: «На 2022 год мы мобилизовали 32,7 миллиарда долларов США бюджетной поддержки, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования на этот год. Вся эта сумма выплачена Украине или в настоящее время находится в процессе передачи».

Берлин, Иван Бабурин

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