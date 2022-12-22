Американские сенаторы одобрили бюджет, предусматривающий почти 45 млрд. долларов помощи Киеву

Проект бюджета США на 2023 финансовый год объемом около $1,7 трлн. и, предусматривающий выделение $44,9 млрд на помощь Киеву, был одобрен в четверг, 22 декабря, сенатом Конгресса, – передает освещающий деятельность законодателей Конгресса США телеканал C-SPAN.

Телеканал сообщает, что совокупный объем трат, предусмотренный бюджетом на 2023 год, будет выше, чем в текущем году, когда этот показатель был заложен на уровне $1,52 трлн. Большая часть средств – $858 млрд – пойдет на оборону, на не связанные с обороной траты выделено $722,5 млрд.

«На экстренную поддержку Украины, а также союзников по НАТО планируется выделить $44,9 млрд. Кроме того, свыше $300 млн. выделяется на противодействие влиянию России, в том числе на поддержку энергетической независимости и экономической стабильности стран, находящихся под давлением России», – сообщает C-SPAN.

Следует отметить, что в бюджете США на 2022 год поддержка Украины была предусмотрена на уровне $13,6 млрд, что почти в три раза меньше, чем намечено в наступающем году.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»