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Пятница, 23 декабря 2022, 21:32 мск

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СМИ: Блумберг планирует приобрести The Wall Street Journal или The Washington Post

Медиамагнат из США Майкл Блумберг собрался купить либо компанию Dow Jones, которой принадлежит деловая газета The Wall Street Journal или газету The Washington Post, – сообщил портал Axios.

Авторы публикации, в частности, пишут: «Блумберг потенциально заинтересован в приобретении любого из двух активов, но Dow Jones, издатель финансовых ресурсов Wall Street Journal, Barron's и MarketWatch, выглядит более привлекательной покупкой… Активы Dow Jones привлекают Блумберга, так как это может позволить медиамагнату значительно расширить направление экономической информации, на котором специализируется его издание – Bloomberg».

«Майкл Блумберг находится в близких отношениях с владельцем Dow Jones Рупертом Мердоком и дружен, хотя и не близок с владельцем Washington Post Джеффом Безосом», – отмечают журналисты Axios.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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