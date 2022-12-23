В МВФ подсчитали, сколько миллиардов долларов внешнего финансирования понадобится Украине в следующем году

Международного валютного фонда (МВФ) опубликовал материалы, из которых следует, что потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят минимум 39,5 млрд долларов, а в случае неблагоприятного сценария могут достичь 57 млрд долларов, – сообщают СМИ.

В пресс-релизе МВФ, в частности, говорится: «Штатный анализ предполагает, что потребности во внешнем фискальном финансировании составят не менее 39,5 млрд долларов по основному сценарию и могут достигнуть 57 млрд долларов по неблагоприятному сценарию, учитывая, что власти Украины могут оказаться не в состоянии принять комплексные меры для полной компенсации результатов крупных потрясений. Выделение средств на опережение поможет устранить напряженность в начале 2023 года».

«Неблагоприятный сценарий предполагает падение ВВП в 2023 году на 12,5% (это 57% от довоенного) и инфляцию на уровне 40%. Также вероятно снижение международных резервов до 18 млрд долларов и расходов госбюджета до 68,8% ВВП. Позитивный сценарий предполагает рост ВВП на 10%, или до 75% довоенного… В 2023 году Украина получит 18 млрд долларов в качестве кредита от Евросоюза, еще 14 млрд долларов двусторонних грантов, 2 млрд долларов кредитов от Всемирного банка, а также 1,5 млрд долларов от других международных финансовых организаций», – говорится в сообщении Фонда.

Вашингтон, Иван Бабурин

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