Голикова рассказала об уровне МРОТ в новых регионах России с 1 января 2023 года

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на брифинге по итогам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в среду, 11 января, заявила, что в новых регионах РФ с 1 января будет действовать тот же минимальный размер оплаты труда, что и в других субъектах страны.

В ходе общения с журналистами Голикова сказала: «С 1 января 2023 года в ДНР и ЛНР средний прожиточный минимум составит 11200 рублей, в Херсонской и Запорожской областях ориентировочно – 11644 рублей. Пенсии в новых регионах будут назначаться по законодательству РФ, такие проекты вскоре внесут в Госдуму»

«С 1 января на 20% увеличивается фонд оплаты труда бюджетников, а с 2024 года их приведут в соответствие с указами президента», – добавила вице-премьер.

Москва, Иван Бабурин

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