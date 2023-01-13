С 1 февраля в России будет проиндексировано свыше 40 различных выплат

Министерство труда и социальной защиты РФ в пятницу, 13 января, сообщило, что более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 11,9% с 1 февраля, вырастет и размер материнского капитала, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает пресс-служба, глава минтруда РФ Антон Котяков заявил: «В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки».

«Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысяч, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году», – отметили в министерстве.

В ведомстве также уточнили, что коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливается с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2023 году коэффициент индексации составит 1,119.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»