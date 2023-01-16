Еврокомиссии напомнили, почему Россия берет плату за полеты над Сибирью

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в понедельник, 16 января, заявил, что Россия продолжала брать плату за полеты над Сибирью, поскольку Брюссель не допустил российские авиалинии на внутренние рейсы Евросоюза, – сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал сенатора.

Косачев, в частности, написал следующее: «После вступления в ВТО Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако соглашение между Россией и ЕС так и не вступило в силу. Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС. Еще одной причиной стало решение ЕС сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для самолетов. Это справедливо, ведь иностранные самолеты выбрасывают в наше воздушное пространство СО2, загрязняя атмосферу».

Ранее сегодня глава генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей на конференции Airline Economics в Дублине заявил, что Россия должна отменить взимание платы за пролет бортов европейских компаний над своей территорией.

«Если российское воздушное пространство вновь будет открыто для европейских авиакомпаний, роялти за полеты над Сибирью должны быть отменены», – заявил Хололей.



Москва, Иван Бабурин

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