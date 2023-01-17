Херсонцев, эвакуированных с правого берега Днепра, освободили от коммунальных платежей до конца СВО

И.о. министра труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова на пресс-конференции во вторник, 17 января, заявила, что жители региона, эвакуированные с правого берега Днепра и опасной 15-километровой зоны, освобождаются от коммунальных платежей.

В ходе общения с представителями СМИ Бархатнова сказала: «У нас есть региональное распоряжение о том, что коммунальные услуги не насчитываются людям, которые покинули правый берег и те люди, которые сейчас попали в 15-километровую зону. Это будет до тех пор, пока не закончится специальная военная операция».

Геническ, Иван Бабурин

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