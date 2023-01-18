Фонд национального благосостояния РФ за декабрь 2022 года «похудел» почти на триллион рублей

Министерство финансов РФ в среду, 18 января, сообщило, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2023 года составил 10 трлн. 434,58 млрд рублей (эквивалент $148,35 млрд), или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, – сообщает Интерфакс.

В сообщении минфина, в частности, говорится, что на 1 декабря объем ФНБ составлял 11 трлн 389,508 млрд рублей (эквивалент $186,486 млрд), или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Таким образом, за декабрь он сократился на 954,93 млрд рублей.

В министерстве также отметили, что объем ликвидных активов фонда в декабре 2022 года также сократился – до эквивалента 6,133 трлн. рублей, или $87,189 млрд, что соответствует 4,6% ВВП, Месяцем ранее объем ликвидных активов составлял 5,7% ВВП (7 трлн 601,763 млрд рублей, или $124,468 млрд).

Следует отметить, что в последний месяц 2022 года часть средств фонда на счетах в Банке России – 28,517 млрд евро, 2,77 млрд фунтов стерлингов и 121,852 млрд японских иен – была реализована за 2,412 трлн. рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита. В результате этих конверсионных операций на счетах по учету средств ФНБ в Банке России в фунтах и иенах сформировались нулевые остатки.

В октябре и ноябре на финансирование дефицита бюджета были направлены средства фонда в общей сложности на 560 млрд рублей, таким образом, за год этот объем составил почти 3 трлн. рублей, как и планировалось ранее, – сообщили в минфине России.

Москва, Иван Бабурин

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