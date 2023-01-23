Компания Bloomberg оштрафована на $5 млн. за предоставление недостоверной информации о процессах ценообразования

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала компанию Bloomberg Finance L.P. на $5 млн за предоставление недостоверной информации своим клиентам о процессах ценообразования в платном сервисе BVAL относительно стоимости некоторых активов с фиксированной доходностью, – сообщает Интерфакс.

Глава отдела сложных финансовых инструментов в SEC Осман Навас заявил, что «Bloomberg играет важнейшую роль в качестве поставщика услуг ценообразования участникам рынка бумаг с фиксированной доходностью, поэтому обязанностью компании является предоставление достоверной информации своим клиентам о процессах ценообразования».

В пресс-релизе, распространенном SEC, в частности, говорится, что в период с 2016 года по октябрь 2022 года компания Bloomberg Finance L.P. не сообщала клиентам сервиса BVAL о том, что оценка стоимости некоторых активов могла основываться всего на одном источнике, например, на данных от одного брокера, что не соответствует методологии Bloomberg.

Следует отметить, что компания Bloomberg согласилась заплатить штраф в обмен на отсутствие необходимости признавать свою вину.

Вашингтон, Иван Бабурин

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