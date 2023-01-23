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Вторник, 24 января 2023, 00:46 мск

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Шойгу определил порядок соцвыплат мобилизованным гражданам

Скриншот видео Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок социальных выплат призванным по мобилизации гражданам, – сообщили в оборонном ведомстве.

В приказе, опубликованном в понедельник, 23 января, на портале правовой информации, говорится: «Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы».

«Мобилизованные граждане получают ежемесячные выплаты со дня назначения на воинскую мобилизованные должность и до дня освобождения. Если мобилизованный гражданин заключил контракт, выплата производится до дня его вступления в силу. Размер социальной выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству дней, прослуженных в течение этого месяца. … Социальная выплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, а в декабре – до 25 числа», – говорится в приказе.

Кроме того, согласно тексту документа «с 21 сентября 2022 года заместители министра обороны, главнокомандующие различными видами войск, командующие военными округами, Северным флотом, руководители центральных органов военного управления и другие руководители получили приказ обеспечить ежемесячную социальную выплату мобилизованным военнослужащим».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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