Газпромбанк прекращает «долларовые» переводы

Газпромбанк обратился к клиентам просьбой с 27 января не совершать переводы в долларах, банк просит, поскольку американские банки решили прекратить обслуживание корсчетов в этой валюте, – сообщили в кредитной организации.

В объявлении, обнародованном Газпромбанком, говорится: «В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено. В этой связи просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно. … Газпромбанк продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах».

РИА Новости со ссылкой на источник в банке пишет, что «это частное решение банков и не связано с санкциями или отключением от SWIFT. Однако из-за этого решения банк внутри страны теперь не может совершать переводы в долларах».

Москва, Иван Бабурин

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