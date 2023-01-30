СМИ: Иран и Россия объединили банковские системы

Иран и Россия на фоне санкций Запада объединили свои банковские системы, – сообщает в понедельник, 30 января, агентство Reuters.

Агентство пишет, что заместитель руководителя Центрального банка Ирана Мохсен Карими заявил, что «к системе подключат около 700 российских и 106 нероссийских банков из 13 разных стран».

В свою очередь, глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин заявил следующее: «Финансовый канал между Ираном и миром восстанавливается».

«В результате объединения с банковской системой России иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT для межбанковских коммуникаций и переводов с российскими регуляторами. В российском Центробанке эту информацию пока не комментируют», – говорится в публикации Reuters.

Следует отметить, что от службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT Иран был отключен в 2018 году. Такие же ограничения были введены после 24 февраля 2022 года в отношении некоторых российских банков.

Тегеран, Иван Бабурин

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